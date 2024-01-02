ДТЭК: еще в двух районах Киева частично пропал свет после взрывов
В Бучанском и Вышгородском районах Киева частично пропало энергоснабжение. Об этом 2 января сообщил в своем Telegram-канале украинский энергохолдинг ДТЭК.
«Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — уточнили энергетики.
Ранее компания сообщила, что перебои с электроэнергией наблюдаются в Фастовском, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах украинской столицы. Спустя некоторое время ДТЭК сообщила о восстановлении энергоснабжения в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах.
Полностью вернуть свет потребителям в кратчайшие сроки не представляется возможным, добавили в компании.
Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и аварийных отключениях электричества. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.
2 января сообщалось о серии взрывов в Киеве и о взрывах в Харьковской области. Отмечалось, что в мегаполисе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все поставленные задачи выполнены, уточнили в ведомстве.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.