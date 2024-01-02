Минобороны показало видео с уничтожением взвода танков Leopard ВСУ в Донбассе

ВС России уничтожили взвод танков Leopard-2A6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении, Минобороны РФ 2 января показало соответствующие видеокадры.

Из видео следует, что поражаются три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни. Танки были уничтожены, в том числе, дронами-камикадзе «Ланцет».

Работу по уничтожению взвода танков провели бойцы группировки «Запад». Обычно в танковый взвод входят от трех до пяти машин.

Ранее, 31 декабря, российские военные уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций в зоне проведения спецоперации. Экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина оборонял один из населенных пунктов, когда противник превосходящими силами при поддержке танков и БМП попытался прорвать оборонительный рубеж.

До этого, 29 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецкого направления. По его словам, танковые подразделения — главная военная мощь армии РФ. Журналист отметил, что в день у них бывает минимум по одному боевому выезду. Они помогают пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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