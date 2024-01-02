Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Газы сообщил о более чем 22 тыс. погибших с начала конфликта
Мир
В Турции по подозрению в шпионаже в пользу Израиля задержаны 33 человека
Армия
В МО сообщили о пяти уничтоженных ракетах «Ольха» над Белгородской областью
Армия
ВС РФ за сутки перехватили 11 украинских снарядов и ракету «Ольха»
Мир
Экс-глава МИД Австрии заявила об изменившейся позиции Запада по Украине
Общество
Сальдо сообщил об изменениях на Азовском море после разрушения Каховской ГЭС
Мир
FT: страны ЕС ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за высокого спроса
Мир
Пятеро членов экипажа судна береговой охраны погибли при аварии в аэропорту Токио
Армия
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины
Мир
В США предрекли поражение Украины в первой половине 2024 года
Происшествия
Двух спортсменов и тренера нашли мертвыми под Тверью
Общество
Патрушев осуществил мечты двоих детей в рамках «Елки желаний»
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила четыре воздушные цели
Мир
В ВВС Украины сообщили об отсутствии разговоров с Западом о передаче F-16
Политика
В Крыму назвали популизмом заявление Зеленского о планах по захвату полуострова

МВД обязало иностранцев с 7 января уведомлять о начале работы

МВД утвердило форму, которую с 7 января должны заполнять иностранцы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранцы и лица без гражданства должны будут с 7 января уведомлять правоохранительные органы о начале трудовой деятельности. Об этом говорится в приказе МВД России.

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент», — цитирует «РИА Новости» документ 2 января.

К форме уведомления должны быть приложены копии трудового договора или договора на выполнение работ. Также необходимо указать сведения о договоре гражданско-правового характера, если он был заключен в устной форме.

Уведомление передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично, по почте или в электронном формате через портал госуслуг.

Общежитие мое: почему не одобрен проект закона о «резиновых» квартирах
Правительство не согласовало предложения по усложнению прописки большого числа мигрантов на одной площади

Ранее, 26 октября, правительство России разрешило иностранцам и лицам без гражданства самим уведомлять о прибытии в РФ. Согласно тексту документа, иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая сторона. Передавать информацию о прибытии в страну можно будет через территориальный орган МВД России или с помощью портала госуслуг.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024