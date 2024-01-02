МВД обязало иностранцев с 7 января уведомлять о начале работы

Иностранцы и лица без гражданства должны будут с 7 января уведомлять правоохранительные органы о начале трудовой деятельности. Об этом говорится в приказе МВД России.

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент», — цитирует «РИА Новости» документ 2 января.

К форме уведомления должны быть приложены копии трудового договора или договора на выполнение работ. Также необходимо указать сведения о договоре гражданско-правового характера, если он был заключен в устной форме.

Уведомление передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично, по почте или в электронном формате через портал госуслуг.

Ранее, 26 октября, правительство России разрешило иностранцам и лицам без гражданства самим уведомлять о прибытии в РФ. Согласно тексту документа, иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая сторона. Передавать информацию о прибытии в страну можно будет через территориальный орган МВД России или с помощью портала госуслуг.