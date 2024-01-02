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Полиция Петербурга задержала около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В новогоднюю ночь 1 января полиция Санкт-Петербурга задержала около 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщает телеканал «78».

Уточняется, что примерно 600 мигрантов находились на территории страны с различными нарушениями законодательства. Они были доставлены в отделения полиции, где их привлекли к административной ответственности. Кроме того, свыше 100 человек могут депортировать.

Как указывает телеканал, в новогоднюю ночь не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка. Отмечается, что полицейские проверили несколько мест продажи алкоголя. При этом 16 магазинов продавили спиртные напитки нелегально.

В результате правоохранители изъяли 2 тыс. л алкоголя, было возбуждено 24 административных дела.

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Ранее, 27 декабря, стало известно о задержании в Санкт-Петербурге трех организаторов нелегальной миграции. Оперативники выяснили, что они организовали «работу» в копировальном центре на Учительской улице, где печатали документы и отдавали мигрантам. Стоимость услуги составляла 5 тыс. рублей. Услугами злоумышленников воспользовались как минимум шесть человек, но, по данным следствия, они помогли незаконно встать на учет не одной сотне мигрантов.

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