Губернатор Гусев сообщил об аварийном сходе боеприпаса на воронежское село
С российского военного самолета произошел нештатный сход авиационного боеприпаса на село в Острогожском районе Воронежской области, во вторник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он обратился к жителям Воронежской области отметив, что разрушены, предварительно, семь домов.
«Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — продолжил он.
По данным Гусева, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения. Специалисты оценят нанесенный ущерб.
Губернатор Воронежской области уточнил, что поставил задачу перед чиновниками в кратчайшие сроки решить вопросы «с выплатами компенсаций и строительством нового жилья».
По данным Минобороны РФ, инцидент произошел около 09:00 мск над населенным пунктом Петропавловка.