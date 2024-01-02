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Губернатор Гусев сообщил об аварийном сходе боеприпаса на воронежское село

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С российского военного самолета произошел нештатный сход авиационного боеприпаса на село в Острогожском районе Воронежской области, во вторник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он обратился к жителям Воронежской области отметив, что разрушены, предварительно, семь домов.

«Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — продолжил он.

По данным Гусева, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения. Специалисты оценят нанесенный ущерб.

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Губернатор Воронежской области уточнил, что поставил задачу перед чиновниками в кратчайшие сроки решить вопросы «с выплатами компенсаций и строительством нового жилья».

По данным Минобороны РФ, инцидент произошел около 09:00 мск над населенным пунктом Петропавловка.

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