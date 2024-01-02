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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под контролем тиражной комиссии и экспертов F.A.C.C.T.

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Фото: предоставлено пресс-службой
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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» лотереи «Русское лото» прошел под контролем тиражной комиссии и экспертов компании F.A.C.C.T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

В рамках новогоднего тиража «Русского лото» члены тиражной комиссии, как и в любом другом розыгрыше, проверили бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. По итогам розыгрыша все члены комиссии единогласно подтвердили, что в ходе тиража не было никаких нарушений, а выигрышная комбинация сформирована абсолютно случайным образом. Свое решение тиражная комиссия зафиксировала в протоколе, признав таким образом розыгрыш состоявшимся.

В состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» 1 января 2024 года на безвозмездной основе вошли Евгений Сазонов, шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда», Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ и Кристина Поливанова, юрист, член Палаты налоговых консультантов.

«Ни у меня, ни у моих коллег нет сомнений в том, что розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ прошел честно. Искренне поздравляю всех победителей, для которых 2024-й начался так удачно, пусть такая же удача сопровождает вас весь год», — отметил председатель тиражной комиссии Евгений Сазонов.

«В составе тиражной комиссии я лично проверил мешок и все бочонки, задействованные в розыгрыше. Абсолютно уверен, что никакие внешние обстоятельства на формирование выигрышной комбинации не влияли, она была сформирована совершенно случайным образом», — подчеркнул Кирилл Родин.

«Задача тиражной комиссии — убедиться, что лотерейный розыгрыш прошел с соблюдением всех требований, установленных законодательством. Я и мои коллеги удостоверились в прозрачности проведения столь ожидаемого розыгрыша», — добавила Кристина Поливанова.

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