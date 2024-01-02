В Вильнюсе после взрыва загорелся многоквартирный жилой дом
Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе. Об этом во вторник, 2 января, сообщает литовский портал 15 min со ссылкой на заявление представителя департамента пожарной безопасности и спасения страны Эдиты Зданявичене.
«Информации о погибших пока нет. Четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу», — заявила Зданявичене.
По предварительной информации, пожар возник на втором этаже, однако позднее огонь распространился на квартиры на четвертом и пятом этажах и охватил обе стороны здания. Также сообщается о повреждении конструкции дома и обрушении потолка между четвертым и пятым этажами.
Пожар потушен. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа, однако точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, уточняет 15 min.
Ранее, 21 сентября, в Румынии четверо рабочих погибли из-за взрыва газопровода в населенном пункте Кэлимэнешть. Спасатели тушили возгорание на протяжении трех часов.