FT: страны ЕС ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за высокого спроса

Страны Европейского союза (ЕС) ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за высокого спроса. Об этом 2 января пишет газета Financial Times.

«Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины, так как спрос на отопление в зимние месяцы возрастает», — приводит издание оценку от компании Argus Media, которая занимается сбором данных по сырьевым товарам.

Так, в ноябре европейские страны откачивали по 10,7 млн куб. м газа в день, в то время как в декабре поставки увеличились до 26 млн куб. м в день. Большая часть газа поступила в Польшу, Словакию, Венгрию и Молдавию.

Отмечается, что газохранилища Украины превышают по объему любые европейские. Всего страны ЕС хранят на Украине 3 млрд куб. м газа.

28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что в Европе искусственно разрушают спрос на газ, что во многих странах уже фактически привело к деиндустриализации.

Комментируя это, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Известиям», что неправильная энергетическая политика и санкции против России привели к тому, что газ в Европе стал сверхдорогим.

До этого, 27 декабря, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в вопросах транзита газа говорить о новых схемах его поставок в Европу без участия и согласования с Россией бессмысленно.

В конце октября глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.