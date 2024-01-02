В Турции по подозрению в шпионаже в пользу Израиля задержаны 33 человека
Турецкие силовики задержали 33 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом во вторник, 2 января, сообщил телеканал TRT Haber.
В ходе расследования силовые ведомства Турции установили 46 подозреваемых, которые, как сообщается, занимались разведкой и похищением иностранных граждан.
«В ходе одновременной операции, проведенной полицией по 57 адресам в восьми провинциях, с центром в Стамбуле, были задержаны 33 подозреваемых. В рамках операции продолжается поиск 13 подозреваемых», — говорится в сообщении.
Глава МВД Турции Али Ерликая, комментируя итоги операции в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter), сообщил, что в результате обысков у подозреваемых были изъяты более €143 тыс., $23 тыс. и другая иностранная валюта, пистолет без лицензии, большое количество патронов и цифровые материалы.
15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Израиль террористическим государством. По его мнению, действия еврейского государства в секторе Газа являются геноцидом, и никто не может считать массовые убийства в анклаве законными.
В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи палестинскому движению ХАМАС делает президента Турции Реджепа Эрдогана сообщником терроризма. По словам израильского премьера, критика турецкого лидера в адрес еврейского государства неприемлема.