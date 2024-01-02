Двух спортсменов и тренера нашли мертвыми под Тверью
В жилом доме в деревне Глазково под Тверью обнаружили тела трех человек. Об этом 2 января рассказал источник «Известий».
Погибшими оказались двое 27-летних кикбоксеров и 26-летний фитнес-тренер.
«Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было», — рассказал собеседник.
В доме также нашли пакетики с неизвестным веществом и таблетки. Причину смерти установят медэксперты.
В этот же день поисковый отряд «Белая сова – Тюмень» сообщил, что в Тюмени нашли мертвой девушку, которая пропала в ночь на 29 декабря. Обстоятельства и причины гибели девушки, а также место, где она была найдена, не уточняются.