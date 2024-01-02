В Сети появилось видео из салона загоревшегося в Токио самолета
В социальных сетях опубликованы кадры, снятые из салона загоревшегося при посадке в токийском аэропорту самолета авиакомпании Japan Airlines (JAL).
На записи заполненный пассажирами салон заволокло темным дымом. Через иллюминатор видно, что самолет производит торможение на взлетно-посадочной полосе, а из-под левой консоли крыла вырывается пламя.
Также в Сети опубликован снимок, сделанный во время эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. На фотографии также видно, что левый двигатель лайнера охвачен огнем.
Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда во вторник, 2 января. Он следовал из Саппоро в Токио. При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.
На борту самолета береговой охраны находились шесть человек, один из них — капитан ведомства — получил ранения, однако их степень не сообщается. Состояние еще пяти членов экипажа также остается неизвестным.