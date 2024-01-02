Минобороны: нештатный сход боеприпаса с самолета произошел в Воронежской области

В Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

«Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в 09:00 мск над населенным пунктом Петропавловка.

На месте происшествия работает экспертная комиссия для оценки нанесенных повреждений и оказания помощи в восстановлении строений. По факту происшествия проводится проверка.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что некоторых жителей Петропавловки перевозят в пункты временного размещения.

«После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба», — рассказал он.

Также Гусев подчеркнул, что правительству региона поручено в максимально короткие сроки организовать выплату компенсаций и помощь пострадавшим в восстановлении домов.