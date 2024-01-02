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Сальдо сообщил об изменениях на Азовском море после разрушения Каховской ГЭС
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Сальдо сообщил об изменениях на Азовском море после разрушения Каховской ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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После разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС в Приазовье отмечаются необычные природные явления. Об этом 2 января заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», — рассказал он.

Также в беседе с ТАСС он отметил, что пока эксперты не подтверждали изменения микроклимата Приазовья на фоне исчезновения Каховского водохранилища. Ученым еще предстоит исследование связей изменений климата с катастрофой на Каховской ГЭС, поделился губернатор.

Помимо этого, он подчеркнул, что оценка ущерба от теракта украинских войск на Каховской ГЭС ведется местными властями в сотрудничестве с федеральными.

«Наши оценки совпадают», — заключил Сальдо.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Ранее, 18 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только Вооруженные силы (ВС) России отодвинут линию фронта на достаточное расстояние.

Также в тот день Сальдо отметил, что разрушение Каховской ГЭС украинскими боевиками ― это «величайшее преступление», нарушившее экологическое равновесие в регионе.

В конце ноября губернатор Херсонской области также сообщал, что ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Пострадавшим при подтоплении гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей финансовой помощи.

До этого, в конце августа, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Сальдо заявил, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.

В результате теракта, совершенного националистами Украины 6 июня, произошел прорыв Каховской ГЭС и начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Число пострадавших достигло 175, погибли 59 человек. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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