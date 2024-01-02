На Украине сообщили об отключении электроэнергии еще в двух районах Киева

В Киеве в Бучанском и Вышгородском районах города частично пропало энергоснабжение. Об этом 2 января сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

«Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба ДТЭК писала об отсутствии электроэнергии в Фастовском, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Позднее в компании заявили о восстановлении энергоснабжения в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах.

В ведомстве отметили, что пока полностью вернуть свет не представляется возможным, и призвали верить в энергетиков и работу сил противовоздушной обороны.

Ранее в этот день мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.

2 января сообщалось о серии взрывов в Киеве и о взрывах в Харьковской области. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины.

В Минобороны РФ в настоящее время ситуацию не комментировали.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».