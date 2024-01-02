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Войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении
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В США 54 прихожанина мормонской церкви отравились угарным газом

Уничтожение танков Леопард-2

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