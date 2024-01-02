В Тюмени нашли тело пропавшей 29 декабря девушки
В Тюмени нашли мертвой пропавшую 29 декабря Анастасию Могилевскую 1998 года рождения. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил поисковый отряд «Белая сова – Тюмень» на своей странице во «ВКонтакте».
«Завершены поиски <…> Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины гибели девушки, а также место, где она была найдена, не уточняются.
Согласно ориентировке, девушка ушла из дома на Полевой улице около 02:00 29 декабря.
Ранее, 21 ноября, поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области сообщил о том, что в Тюмени нашли мертвой 16-летнюю Кристину Мокринскую, пропавшую неделей ранее. Причины смерти подростка не назывались.