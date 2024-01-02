В США 54 прихожанина мормонской церкви отравились угарным газом

В американском штате Юта 54 человека, пришедшие в молитвенный дом мормонской церкви, отравились угарным газом. Об этом 2 января сообщает NBC News.

«54 человека, посетившие молитвенный дом в Монро <…>, сообщили о симптомах, а 49 человек прошли лечение от повышенного уровня ядовитого газа», — цитирует телеканал представителей церкви.

Причиной происшествия стала неисправность системы отопления. На данный момент, как сообщает пресс-служба церкви, молитвенный дом закрыт до тех пор, пока система не будет отремонтирована.

Также отмечается, что церковь «работает над покрытием медицинских и других расходов» людям, которые были отравлены.

Полиция узнала об инциденте после того, как в воскресенье, 31 декабря, четырехлетняя девочка, находясь в церкви, пожаловалась на проблемы с дыханием. Через час из церкви вновь обратились в службу спасения — плохо стало мужчине. После третьего обращения сотрудники пожарной службы направились в молитвенный дом, где обнаружили высокий уровень угарного газа. Была проведена эвакуация, приводит заявление шерифа округа Севьер телеканал.

Также в офисе шерифа заявили, что для оказания помощи пострадавшим не хватает машин скорой помощи и персонала. Поэтому была вызвана помощь из соседних округов.

В июне в городе Хьюстон (штат Техас) 10 человек были госпитализированы с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне.