Число жертв землетрясений в Японии возросло до 48

В результате землетрясений на территории Японии число жертв в префектуре Исикава выросло до 48. Об этом 2 января сообщает NHK.

«По данным префектуры Исикава, по состоянию на 14:00 по 15:00 (08:00–09:00 мск. — Ред.) было подтверждено, что в результате землетрясения в префектуре погибли в общей сложности 48 человек», — передает телеканал.

Уточняется, что 20 человек погибли в Судзу, 19 — в городе Вадзима, пять — в Нанао, двое — в Анамидзу и еще двое в Хакуе и Сике.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за стихийного бедствия в стране отменены ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января.