Мужчина погиб из-за залетевшего в окно дома фейерверка в Челябинске

В Челябинске в пятиэтажном доме мужчина погиб в результате пожара, который возник из-за залетевшего в окно его квартиры фейерверка. Трагедия произошла в новогоднюю ночь 1 января на улице Воровского.

Жители дома рассказали «Известиям», что фейерверк попал в окно комнаты, где в этот момент находился мужчина. Он не смог выбраться, в результате надышался едким дымом и скончался.

«Фейерверк в окно залетел и взорвался. Мужчина надышался газа и погиб», — сообщила жительница многоквартирного дома Алевтина.

Женщина отметила, что трагедия случилась в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. Из-за возникшего пожара сгорела кухня, комната и пропало электричество. Кроме того, квартиры по-соседству заволокло тем же едким дымом, добавила она.

Накануне, 1 января, в МЧС РФ сообщили, что пожары из-за пиротехнических изделий вспыхнули в квартирах в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае.

До этого, 31 декабря, в ведомстве напомнили, что в новогодние праздники запускать пиротехнику возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах и балконах категорически запрещено. Нельзя применять такие изделия и в местах массового пребывания людей, добавили в МЧС.