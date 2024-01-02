Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве температура опустилась до самых морозных значений за зиму
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области
Мир
Al Jazeera сообщила об ударе Израиля по пригороду Дамаска
Экономика
Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года
Мир
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Спорт
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе
Армия
Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском
Мир
Sky News сообщил о запуске двух ракет по американскому кораблю в Красном море
Мир
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30
Происшествия
В Санкт-Петербурге толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь
Происшествия
Мужчина погиб из-за залетевшего в окно дома фейерверка в Челябинске
Армия
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
Общество
В Хабаровском крае на трассе нашли раненого амурского тигра

Мужчина погиб из-за залетевшего в окно дома фейерверка в Челябинске

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске в пятиэтажном доме мужчина погиб в результате пожара, который возник из-за залетевшего в окно его квартиры фейерверка. Трагедия произошла в новогоднюю ночь 1 января на улице Воровского.

Жители дома рассказали «Известиям», что фейерверк попал в окно комнаты, где в этот момент находился мужчина. Он не смог выбраться, в результате надышался едким дымом и скончался.

«Фейерверк в окно залетел и взорвался. Мужчина надышался газа и погиб», — сообщила жительница многоквартирного дома Алевтина.

Женщина отметила, что трагедия случилась в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. Из-за возникшего пожара сгорела кухня, комната и пропало электричество. Кроме того, квартиры по-соседству заволокло тем же едким дымом, добавила она.

С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники
Советы специалистов по обращению с петардами и фейерверками

Накануне, 1 января, в МЧС РФ сообщили, что пожары из-за пиротехнических изделий вспыхнули в квартирах в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае.

До этого, 31 декабря, в ведомстве напомнили, что в новогодние праздники запускать пиротехнику возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах и балконах категорически запрещено. Нельзя применять такие изделия и в местах массового пребывания людей, добавили в МЧС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024