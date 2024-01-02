В Санкт-Петербурге толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь

Толпа молодых людей в новогоднюю ночь забила насмерть мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом 2 января сообщил источник «Известий».

Под окнами жилого дома на улице Пограничника Гарькавого началась драка. По приезде правоохранители обнаружили 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии. По словам проживающих в доме, на него напала толпа людей.

«Мужчину с множественными травмами забрали медики скорой помощи, однако он скончался по пути в больницу», — рассказал источник.

На месте преступления полицией были задержаны девять человек, в отношении троих из них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

В настоящее время полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 28 декабря, боец ММА Рустан Абдурапов сломал шлагбаум и напал на мужчину с ребенком в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что сломал ограждение, потому что «вспылил», а мужчину ударил из-за того, что тот снимал его на видео.