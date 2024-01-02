Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области
Мир
Al Jazeera сообщила об ударе Израиля по пригороду Дамаска
Экономика
Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года
Мир
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Спорт
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе
Армия
Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском
Мир
Sky News сообщил о запуске двух ракет по американскому кораблю в Красном море
Мир
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30
Мир
Евродепутат предрек возможный выход Дании и Швеции из ЕС из-за экономики ФРГ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Армия
ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на купянском направлении
Мир
ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели
Армия
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
Общество
В Хабаровском крае на трассе нашли раненого амурского тигра
Сюжет:

Зеленский упрекнул украинцев в концентрации на внутренних делах в ущерб ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы сконцентрировались на внутренней политике страны, что наносит ущерб контрнаступлению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 января.

«Давайте будем честны, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и захвате территорий», — сказал украинский лидер в интервью The Economist.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что из-за концентрации внимания граждан страны на внутренних делах государства мобилизация не так поддерживается. Он добавил, что у народа нет таких ресурсов, чтобы сочетать проведение выборов и контрнаступление.

Переворот или отставка: к чему приведет конфликт Зеленского с Залужным
Эксперты рассказали подробности политических интриг

22 декабря газета IL Fatto Quotidiano написала, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах.

До этого, 10 декабря, итальянское издание L'Antidiplomatico предположило, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в случае выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства может гарантировать Зеленскому безопасность после выборов в 2024 году.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

Кроме того, 2 декабря сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков 18 октября выразил мнение, что Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены на Украине предстоящих в 2024 году президентских выборов. Как заявил эксперт, главный вопрос не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

Еще летом Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024