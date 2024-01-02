Зеленский упрекнул украинцев в концентрации на внутренних делах в ущерб ВСУ

Украинцы сконцентрировались на внутренней политике страны, что наносит ущерб контрнаступлению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 января.

«Давайте будем честны, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и захвате территорий», — сказал украинский лидер в интервью The Economist.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что из-за концентрации внимания граждан страны на внутренних делах государства мобилизация не так поддерживается. Он добавил, что у народа нет таких ресурсов, чтобы сочетать проведение выборов и контрнаступление.

22 декабря газета IL Fatto Quotidiano написала, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах.

До этого, 10 декабря, итальянское издание L'Antidiplomatico предположило, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в случае выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства может гарантировать Зеленскому безопасность после выборов в 2024 году.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

Кроме того, 2 декабря сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков 18 октября выразил мнение, что Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены на Украине предстоящих в 2024 году президентских выборов. Как заявил эксперт, главный вопрос не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

Еще летом Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.