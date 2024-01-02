Al Jazeera сообщила об ударе Израиля по пригороду Дамаска

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по пригороду Дамаска. Об этом 2 января, во вторник, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильская воздушная агрессия со стороны Голан была направлена против ряда пунктов в сельской местности Дамаска и привела к материальному ущербу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен примерно в 04:35 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в этот день сообщалось о нанесении ЦАХАЛ ответных ударов по районам Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля.

До этого, 31 декабря, израильские истребители F-16 атаковали сирийскую территорию, направив крылатые ракеты в район города Алеппо.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить 18 декабря сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. В ведомстве считают, что Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».