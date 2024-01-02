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Минобороны: в 2024 году дальняя авиация получит новые боевые самолеты

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Командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш 2 января заявил, что в 2024 году российская авиация получит новую авиационную технику, в том числе новые боевые самолеты.

«Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — указал он.

Как отметил Кобылаш, главными задачами для дальней авиации в Минобороны РФ назвали поддержание высокого уровня боеготовности, боевой подготовки, исправности авиатехники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

Полезная погрузка: где развернут новые полки военно-транспортной авиации
Они позволят более оперативно перебрасывать силы и средства в нужную точку страны или мира

Ранее, 19 декабря, Кобылаш также сообщил, что в 2024 году российская дальняя авиация получит совершенно новые боевые самолеты. По его словам, в 2023 году задачи по модернизации и получению новой авиационной техники выполнены в полном объеме

18 декабря источник в Минобороны сообщил «Известиям», что первый полк военно-транспортной авиации уже сформирован на Дальнем Востоке, еще один в самое ближайшее время появится на западном стратегическом направлении. Основой авиапарка новых транспортных авиаполков станут самолеты Ил-76. Также планируется, что в их состав войдут Ан-26 и, возможно, вертолеты Ми-26.

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