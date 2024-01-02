Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении к нации оскорбил государственный флаг. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) высказал 31 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне, а ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — написал политик.

Он также указал, что своими действиями Макрон доказал ненависть к Франции.

Макрон в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что на июньских выборах в Европарламент французы должны будут высказать свое мнение по вопросу поддержки Украины. При этом читатели Le Figaro раскритиковали политику Макрона. Так, один из пользователей заявил, что французы «уже перенасыщены железным корсетом ЕС».

В связи с критикой в адрес Макрона сенатор Франсуа Патриа победа главы фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции стала бы кошмаром для действующего главы государства.

Патриа процитировала газета Financial Times. Она указала, что Макрон испытывает сложности в вопросах управления государством. Его альянсу не хватает голосов в парламенте, чтобы проводит свою законодательную программу, а финансовые возможности страны сильно ограничены, что усложняет решение проблем.

В июле 2023 года отмечалось, что рейтинг популярности Эммануэля Макрона упал на фоне протестов во Франции. До этого, в марте, рейтинг президента Франции упал ниже 30% в результате проведения пенсионной реформы, что стало самым низким уровнем одобрения с 2019 года.