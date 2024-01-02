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Зеленский сообщил, что ВСУ в 2024 году сосредоточатся на изолировании Крыма

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Главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нынешнем 2024 году станет изоляция Крыма. Такое заявление 1 января сделал в интервью журналу The Economist украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это чрезвычайно важно для украинской стороны, поскольку это в том числе поспособствует уменьшению числа атак Вооруженных сил (ВС) РФ с территории Республики Крым.

Однако Зеленский не стал называть сроки достижения тех или иных целей украинской армии.

По данным The Economist, президент Украины «больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний» по поводу территориальных вопросов.

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В этот же день депутат Госдударственной думы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

До этого, 28 декабря, представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild также отмечал, что страна вернет полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова является проявлением шизофрении.

Позднее, 22 декабря, постпред Крымской Республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов подчеркнул, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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