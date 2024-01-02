Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от выполнения боевых задач. Об этом 2 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на записи радиоперехватов раненых украинских солдат.

Как указал один из раненых, сразу в нескольких подразделениях ВСУ «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». При этом отправившиеся на задание украинские боевики понесли тяжелые потери, а уже следующая группа «отказалась».

Другой военный сообщил, что командование ВСУ велит «быть на месте» всем легкораненым — «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребята с поломанными ребрами после штурма тоже».

Ранее, 25 декабря, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что насильно отправленные в зону спецоперации военные ВСУ отказываются выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в украинской армии не хватает военнослужащих из-за высоких потерь среди личного состава, однако набрать достаточное количество людей в стране не могут.

24 декабря бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что на Украине может начаться гражданская война из-за решения Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Как отметил эксперт, киевский режим планирует и дальше продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможный отказ западных стран в поставках средств и вооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.