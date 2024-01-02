Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что оборонная промышленность страны не умеет производить порох для артиллерийских снарядов.

«Вроде бы такая примитивная штука, как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего (украинского. — Ред.) ВПК», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Как отметил Тука, это вещество выступает базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. По его словам, особенно трудная ситуация сложилась на Украине с артиллерийским порохом.

Тука указал, что полноценное производство артиллерийских снарядов на подконтрольных Киеву территориях в настоящий момент невозможно. Заявления о возникновении такого производства, вероятно, имеют в виду не снаряды, а гильзы, капсюли или боеголовки для них.

Ранее, 30 декабря, отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

25 декабря глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что на Украине создали несколько подземных производств военного назначения из-за авиаударов российских войск.

За день до этого анонимный старший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в интервью The Independent, что Россия уничтожила украинскую военную промышленность и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу. Он отметил полную зависимость Украины от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

20 декабря сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.