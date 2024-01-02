В Эстонии разрешили заключать брачный союз независимо от пола

В Эстонии вступил в силу закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Об этом 1 января сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

«Согласно вступившему в силу закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эстонских ЗАГС уже появились новые гендерно нейтральные бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» написано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Бланки старого образца также доступны, уточняет портал.

Ранее, 25 декабря, религиовед Александр Дворкин в беседе с «Известиями» сказал, что одобрение папой римским Франциском однополых браков привело бы к расколу католической церкви.