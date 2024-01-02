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Япония задействовала силы самообороны для ликвидации последствий землетрясений

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Правительство Японии направило подразделения сил самообороны страны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений. Об этом 2 января заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Необходимо как можно скорее спасти людей, остающихся под завалами», — сказал он в ходе совещания экстренного штаба по противодействию стихийным бедствиям.

Также премьер-министр подчеркнул, что власти Японии сделают всё возможное для защиты жизни людей. По его словам, спасение пострадавших от землетрясения — это борьба со временем.

Премьер Японии попросил местных жителей не распространять ложные данные о землетрясениях.

Кроме того, Кисида обратился к населению с просьбой воздержаться от распространения непроверенной или заведомо ложной информации, связанной с последствиями землетрясений.

Кисида и остальные члены правительства сменили рабочие костюмы на специальные защитные комбинезоны синего цвета — отличительный атрибут японской политической культуры в дни серьезных стихийных бедствий.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако она была отменена. Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м. Национальное метеорологическое управление Японии 2 января сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии землетрясений. Предупреждение об угрозе так называемого большого цунами действовало в Японии почти 20 часов.

Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6.

По последней информации, число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до 13.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за землетрясений в Японии ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены.

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