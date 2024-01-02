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Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада

Мадуро: Россия одерживает победу над НАТО и санкциями Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее НАТО и западные страны. С таким заявлением 1 января выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете Le Monde diplomatique.

«Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все ее военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций», — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что российские экономические показатели, включая рост экономики, ее стабильность, ее процветание, на сегодняшний день лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США, добавил он, отметив, что «это говорит о великой внутренней силе России».

Также, по мнению венесуэльского лидера, страны Запада не хотят находить мирное решение конфликта на Украине.

«Запад просто одержим русофобией, идеей уничтожения России. Есть только один путь [решения конфликта] — им нужно начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, с Россией на основе уважения, и достигнуть соглашения, которое гарантировало бы мир и безопасность для России и всего региона», — резюмировал Мадуро.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского сообщил, что по итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,5%.

29 декабря директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось. Такой вывод он также сделал на основе уточненных Росстатом данных об оценке ВВП за 2021 и 2022 годы.

Ранее, 19 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II квартале, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ. Таким образом он прокомментировал введенный ранее, 18 декабря, 12-й пакет антироссийских санкций. Также он подчеркнул, что Европа находится «в очень плохой форме» и в этой ситуации власти ведут себя неподобающим образом.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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