Диетолог рассказала о пользе и вреде граната

Гранат содержит витамин С, поэтому его стоит включить в зимний рацион, когда других ягод, фруктов и овощей в свежем виде становится меньше. Об этом во вторник, 2 января, сообщила врач диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

«Гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья. Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», — сказала она.

При этом специалист посоветовала отказаться или ограничить употребление продукта людям с сахарным диабетом и патологиями желудочно-кишечного тракта. Круглова пояснила, что в состоянии стойкой ремиссии есть гранат можно. Она добавила, что в гранате есть простые углеводы, в данном случае необходимо следить за нормой съеденного.

Также диетолог отметила, что при выборе между гранатовым соком и цельным плодом предпочтение лучше отдать последнему. Несмотря на то что сок богат витаминами и минералами, в цельном гранате содержатся пищевые волокна, которых нет в соке.

«В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным», — резюмировала Круглова.

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что к полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунную систему среди прочего помогут имбирь, мед и лимон, которые содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В. Также можно приготовить безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна. Компоненты этого напитка улучшают работу сердечно-сосудистой системы, оказывают желчегонный эффект, а также обладают успокаивающим воздействием.