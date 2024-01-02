Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом 2 января свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Около 04:05 мск стоимость биткоина увеличилась на 6,33%, до $45 173. Спустя четыре минуты, к 04:09 мск, биткоин продолжил рост и находился на отметке в $45 374, что составило +6,93%.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что стоимость ВТС превысила $44 тыс. также впервые с 5 апреля 2022 года. В тот же день стоимость биткоина поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 4 декабря связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

1 ноября стало известно, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.