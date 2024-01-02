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FT узнала о «потраченном впустую» $1 млрд на таблетки от COVID-19 в Европе

FT: в Европе истек срок годности закупленных таблеток от COVID-19 на $1 млрд
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis
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В Европе $1 млрд, который был направлен на закупки противовирусных препаратов Pfizer от COVID-19, оказался «потраченным впустую», так как ввиду жесткого контроля над выдачей пациентам миллионы таблеток остались невостребованными, а их срок годности уже истек. Такую информацию 1 января опубликовала британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Великобритании Airfinity.

Отмечается, что разговор идет о противовирусном препарате «Паксловид» (Paxlovid, в состав которого входит действующее вещество под названием Нирматрелвир). Европейский союз (ЕС) разрешил его к применению в конце 2021 года.

Страны Европы, в том числе Великобритания, Франция, Испания и Италия, могли сделать лекарство более доступным для жителей, но не смогли применить более 1,5 млн пятидневных курсов, суммарная стоимость которых насчитывает $1,1 млрд. И это при том, что сроки использования лекарства были продлены на 6–12 месяцев, отметили аналитики.

Кроме того, к концу февраля истечет срок действия в общей сложности 3,1 млн курсов, которые были закуплены на сумму $2,2 млрд. Эти данные не включают закупки «Паксловида» по всей территории ЕС.

В газете обратили внимание на то, что в США препарат было легче получить, в отличие от Европы, где назначение лекарства ограничивали для пожилых людей и пациентов с высоким риском тяжелой формы COVID-19.

FT привела слова аналитика Airfinity Марко Галотты, который отметил, что некоторые страны, скорее всего, переплатили за «Паксловид» из-за стремления правительства закупить эффективный противовирусный препарат, и перед властями стояла сложная задача оценить потенциальный спрос. Кроме того, снижение заболеваемости и объемов тестирования на коронавирус повлияло на использование «Паксловида» при появлении первых симптомов COVID-19.

Однако Pfizer заявили, что истечение срока годности и уничтожение неиспользованных таблеток представляет собой «естественный результат коллективных усилий производителей и правительств по скорейшему преодолению кризиса здравоохранения» в условиях пандемии.

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Подобные статьи в СМИ появлялись и ранее. В частности, 18 декабря газета Politico сообщила, что страны ЕС выбросили около 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму около €4 млрд. Издание рассказало, что с тех пор, как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны ЕС в совокупности закупили 1,5 млрд доз (более трех на каждого жителя Европы), многие из которых «сейчас лежат на свалках по всему континенту».

В газете уточнили, что значительная часть невостребованных вакцин была закуплена в 2021 году, когда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

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