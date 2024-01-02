Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке южнодонецкого направления. Минобороны России 2 января показало работу российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).

ТОС-1А «Солнцепек» работает по противнику на относительно небольшом расстоянии — примерно 5 км. Поэтому экипажу нужно максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, сменив огневую позицию, поскольку за российской техникой охотятся ВСУ, используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

«Солнцепек» несет 24 заряда. Они вылетают с огромной скоростью всего за шесть секунд и накрывают площадь в несколько футбольных полей.

«Мы решаем задачи по поражению живой силы противника, также легкой брони и, соответственно, укрепрайонов, где находятся эти противники наши. Подъезжаем, выполняем задачу. Мы должны быстро подъехать, навестись, отработать и уехать», — рассказал командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Респект.

ТОС «Солнцепек» никогда не выезжает на поле боя в одиночку — ее всегда сопровождает группа огневого прикрытия на легком бронированном тягаче МТЛБ. В состав такой группы входит снайпер, пулеметчик и боец с антидроновым ружьем.

«У нашей группы задача какая — это обеспечить прикрытия машины, соответственно, у каждого своя задача. То есть, допустим, у меня это прикрытие машины от беспилотных летательных аппаратов, наблюдение за небом. Приезжаем на позицию и уже рассредотачиваемся по своим огневым позициям. Задача — прикрыть ТОС от дронов-камикадзе и от других БПЛА», — рассказал оператор дрон-ружья с позывным Зевс.

Накануне, 1 января, Министерство обороны РФ сообщило, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР) и Приютное Запорожской области. Кроме того, российские военные в районе Новомихайловки уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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