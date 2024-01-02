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Депутат Госдумы назвал провокацией и вмешательством обращение посольства США

Депутат ГД Пискарев назвал провокацией и вмешательством поздравление посольства США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Поздравление посольства США в России, в котором говорится о готовности Вашингтона «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего», является вмешательством во внутренние дела РФ. Такое мнение 1 января высказал глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Накануне, 31 декабря, американское посольство в РФ опубликовало новогоднее поздравление российскому народу. Часть видеоролика, по словам Пискарева, сопровождается аудиорядом с незаконных акций протеста.

«На фоне причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде заявление посольства о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности», выглядит откровенно цинично и лживо», — привела слова депутата пресс-служба комиссии в Telegram-канале.

Кроме того, Пискарев подчеркнул, что заявления о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего», является откровенной провокацией и вмешательством во внутренние дела российского государства.

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Ранее, 31 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США опасаются «рушить до основания» все отношения с Россией, однако и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов. По его мнению, прийти к формуле мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях две страны смогут только после того, как Соединенные Штаты признают коренные национальные интересы России и начнут «договариваться по-серьезному».

В этот же день глава МИД РФ также констатировал, что для России не имеет большого значения, кто именно победит на выборах президента США, поскольку кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне, это не сможет сильно улучшить взаимоотношения с Москвой.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравления ряду мировых лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. При этом президента США Джо Байдена в списке глав государств, получивших поздравления, нет. Также в их числе нет руководителей и других крупных недружественных для РФ стран.

До этого, 28 декабря, Лавров также заявлял, что Москва готова к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, напомнив при этом, что США неоднократно называли Россию врагом. Он также отметил, что россияне, несмотря на развязанную Западом гибридную войну, сплотились перед лицом угрозы, а сама страна стала существенно крепче.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» тогда же отметил, что время бесконечных уступок США со стороны РФ и попыток любой ценой сохранить нормальные отношения прошло. Он указал, что Москва должна строго охранять свои интересы и готова к сотрудничеству, но на равных партнерских условиях.

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