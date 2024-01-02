Планы НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ) обернулись огромными потерями поставленной Киеву техники. Об этом 1 января написал Military Watch Magazine (MWM).

«Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Украину изначально предупреждали, что если контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО не даст результатов, то это может серьезно подорвать дальнейшую материальную поддержку Киеву.

При этом MWM указал, что, судя по съемкам с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), некоторые из наиболее известных образцов техники, например, немецкие танки Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley были уничтожены российскими войсками.

Ранее, 28 декабря, представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild указывал, что страна возвратит полуостров под свой контроль в 2024 году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 декабря поделился мнением, что заявление Умерова — это проявление шизофрении. В свою очередь постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря указал, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал Вооруженных сил Украины привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. По словам экс-депутата, украинское население поверило в захват Крыма украинской армией, однако неудавшееся контрнаступление ВСУ привело к тяжелым потерям.

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус 10 декабря назвал заявление властей Украины о наличии «наработок», которые вынудят Россию отдать Крым, дурманом и опиумом для украинцев.

8 декабря корреспондент журнала The American Conservative Брэдли Девлин отметил, что поддержка Соединенными Штатами претензий Киева на Крым может обернуться третьей мировой войной.

До этого, 30 ноября, сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.