Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные 58 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки, пятеро мирных жителей погибли, еще 14 получили ранения. Об этом 2 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что при обстрелах были повреждены 45 жилых домостроений в Ворошиловском и Буденновском районах Донецка, а также в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, кроме того, пострадали 23 объекта гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 226 единиц различных боеприпасов.

Накануне, 1 января, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что двое пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии в средней степени тяжести находятся в медучреждениях, еще 11 человек получили амбулаторную помощь. Он также подчеркнул, что целью обстрела ВСУ было нанести как можно больше вреда мирному населению города.

Ночью 1 января Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы. Стало известно о четырех погибших и 13 пострадавших.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.