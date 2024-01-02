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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Украинские военные 58 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки, пятеро мирных жителей погибли, еще 14 получили ранения. Об этом 2 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что при обстрелах были повреждены 45 жилых домостроений в Ворошиловском и Буденновском районах Донецка, а также в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, кроме того, пострадали 23 объекта гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 226 единиц различных боеприпасов.

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Накануне, 1 января, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что двое пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии в средней степени тяжести находятся в медучреждениях, еще 11 человек получили амбулаторную помощь. Он также подчеркнул, что целью обстрела ВСУ было нанести как можно больше вреда мирному населению города.

Ночью 1 января Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы. Стало известно о четырех погибших и 13 пострадавших.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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