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Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –18 градусов в Москве 2 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –18 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 2 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –16…–18 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –25.

В Московской области днем прогнозируют от –20 до –15 градусов, ночью похолодает до –28.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c.

Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.

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Ранее, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 8:00 5 января.

Накануне департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Еще 28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до –20 градусов.

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