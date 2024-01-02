Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –18 градусов в Москве 2 января
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –18 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 2 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –16…–18 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –25.
В Московской области днем прогнозируют от –20 до –15 градусов, ночью похолодает до –28.
Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c.
Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.
Ранее, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 8:00 5 января.
Накануне департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.
Еще 28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до –20 градусов.