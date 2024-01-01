Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 января сообщил о создании в регионе нового города Ойсхар, который включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

«Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, в дальнейшем власти региона будут вести активную работу по развитию нового города, привлекать инвестиции, а также создавать наиболее благоприятные условия для бизнеса.

Кроме того, по его словам, решение о создании города принесет пользу населению и всей республике.

Ранее, 20 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Чечня преобразилась в сравнении с периодом трагических лет, многое еще предстоит сделать, но результаты уже впечатляют.