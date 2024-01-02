Водолазы извлекли из Волги тело провалившегося под лед на автомобиле мужчины

Автомобиль провалился под лед в Саратовской области. Об этом 1 января сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

В 16:53 (15:53 мск), по его информации, поступило сообщение, что в Ровенском районе рядом с поселком Ровное на реке Волга под лед провалился один автомобиль.

«В результате происшествия погиб мужчина. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из автомобиля тело мужчины 1978 года рождения и передали следственно-оперативной группе», — передает Telegram-канал «ЧП Саратов».

Кроме того, позднее стало известно, что еще два автомобиля с людьми провалились под лед в Саратовской области.

«19:12 (18:12 мск. — Ред.) в службу «112» поступило сообщение о том, что на реке Волга вблизи города Маркс автомобиль провалился под лед, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля», — говорится в сообщении Юрина в Telegram-канале.

Спасатели эвакуировали двух мужчин на берег, а затем передали их врачам скорой помощи.

Ранее в этот день сообщалось, что двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи. В результате инцидента утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика спас очевидец. Предварительно установлено, что дети, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Позднее сообщалось, что тело девочки было найдено.