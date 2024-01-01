США выразили готовность помочь Японии в связи с землетрясениями

США готовы оказать гражданам Японии любую необходимую им поддержку в связи с серией мощных землетрясений. Об этом в понедельник, 1 января, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Моя администрация поддерживает контакты с японскими властями, США готовы оказать народу Японии любую необходимую поддержку», — заявил Байден.

По его словам, США и Япония — «близкие союзники» и их народы соединяют прочные дружеские связи.

Ранее в этот же день в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена.

Еще одно землетрясение произошло позднее в префектуре Исикава. По данным национального метеорологического управления, магнитуда толчков составила 4,6.

Число погибших в результате природного явления граждан уже достигло четырех.