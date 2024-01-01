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Происшествия
Мертвую девушку обнаружили в гостинице в центре Москвы

Мертвую девушку обнаружили в гостинице в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В номере одной из гостиниц в центре Москвы было обнаружено тело девушки. Об этом 1 января сообщил источник «Известий».

По информации источника, девушка пришла в гости к одному из постояльцев столичной гостиницы.

«На вид девушке около 30 лет. По предварительным данным, на погибшей следов насильственной смерти не обнаружено», — сказал он.

На данным момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Отмечалось, что смерть женщины носит насильственный характер.

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