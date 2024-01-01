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Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия Украине

Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Правительство Норвегии приняло решение разрешить норвежским компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Соответствующая информация была опубликована 1 января на сайте кабмина.

«Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины», — говорится в заявлении.

Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину.

При этом правительство Норвегии отмечает, что страна продолжит придерживаться решения парламента от 1959 года, согласно которому Норвегия не осуществляет продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует угроза войны.

«Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях», — говорится в релизе.

Как указал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, такое решение связано с чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками.

Фунт на корабле: Британия бросает вызов российскому флоту
Норвегия и Соединенное Королевство на Черном море создают союз для помощи Украине

Ранее, 22 декабря, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательство передать F-16 Украине до конца 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря приехал в Осло на встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре для обсуждения совместной работы в области обороны и безопасности, а также дальнейшей поддержки Киева.

11 декабря Норвегия и Великобритания создали коалицию для помощи Украине на море. Коалиция будет поставлять киевскому режиму военные корабли. Отмечалось, что в долгосрочной перспективе это поможет Киеву трансформировать свой военно-морской флот, сделав его более «совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепив безопасные позиции в Черном море». В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что эта инициатива не изменит ситуацию для Киева.

До этого, 28 октября, власти Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Киеву из-за проблем с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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