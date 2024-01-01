Один человек пострадал в результате ДТП в Москве. Об этом 1 января сообщили в ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, около 19:30 на проспекте Мира возле дома 112 произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадал один человек, которому потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также по этому же адресу случилось еще два ДТП, в которых столкнулись шесть автомобилей. В ведомстве добавили, что предварительно пострадавших нет.

Корреспондент «Известий» Александр Шпак побывал на месте происшествия и рассказал подробности случившегося.

По его словам, водитель Toyota по какой-то причине в потоке движения потерял управление над своим автомобилем и врезался вот в автомобиль Skoda, а дальше все эти машины по инерции направились к обочине, около которой были припаркованы автомобили такси. Таким образом, пострадало еще шесть машин, в совокупности — всего восемь.

Он добавил, что пострадавшие водители рассказали ему, что виновник ДТП был пьян. После столкновения мужчине потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день, по предварительной информации, на въезде в Алабяно-Балтийский тоннель на севере Москвы водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину. Уточнялось, что погибшая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.