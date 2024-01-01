Команду «Формулы-1» с самой длинной безвыигрышной серией переименовали в Stake

Команда «Формулы-1» Sauber, которая является рекордсменом по самой длинной безвыигрышной серии, будет выступать под новым названием. Об этом 1 января сообщила ее пресс-служба.

В розыгрышах чемпионатов мира 2024 и 2025 годов команда будет называться Stake в честь ее нового спонсора, который является букмекерской компанией.

С 2019 по 2023 годы команда Sauber называлась Alfa Romeo по соглашению с итальянским производителем автомобилей. Также с 2006 по 2009 год она была известна как BMW Sauber. С 2008 года ее безвыигрышная серия в «Формуле-1» насчитывает 252 гонки.

В 2024 году за Stake будут выступать финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй.

Ранее, 26 ноября, нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем заключительного этапа чемпионата «Формулы-1» 2023 года — Гран-при Абу-Даби. Для него эта победа стала 19-й в сезоне. Он обновил собственный рекорд по количеству выигранных этапов за один год.