Участник СВО поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Положительные впечатления и эмоции остались у военнослужащих от общения с президентом РФ Владимиром Путиным, который 1 января в Ново-Огарево вручил участникам спецоперации по защите Донбасса памятные значки в виде президентского штандарта. Об этом командир второй бригады добровольческого корпуса «Ветераны» с позывным Морпех рассказал корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

«Патриотизм обсуждали. Патриотку, жизнь. Ну на своих участках что происходит кратко объяснили, сказали, а остальное нюансы такие... Впечатления, конечно, положительные. Эмоции. Приятно, конечно, что и с добровольцами, и военными, и казачеством, — со всеми старается общаться президент. Вникать в какие-то мелкие проблемы, помогать», — рассказал Морпех о встрече с главой государства, которая длилась почти три часа.

Путин 1 января провел в Ново-Огарево встречу с военнослужащими-участниками СВО. Он поздравил их с Новым годом, вручил бойцам личное табельное оружие и небольшие значки виде президентского штандарта, которые сам придумал.

В тот же день российский лидер посетил военный госпиталь им. Вишневского. Глава государства поздравил бойцов с наступившим Новым годом и поинтересовался, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.