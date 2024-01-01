В Москву пришло резкое похолодание

В Московском регионе началось резкое похолодание. В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности на пять дней, сообщает телеканал «Известия». В понедельник в столице ожидается облачная погода и до –13 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до –20 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный и северный ветер с порывами 5–10 м/с, местами до 15 м/с. Метеорологи предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.