Два человека погибли во время стрельбы на новогодней вечеринке в США

Два человека скончались в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе. Об этом 1 января сообщил телеканал ABC.

Стрельба произошла около 1:00 (12:00 мск). Кроме двух погибших еще три человека получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии, остальные в стабильном.

В полиции отметили, что погибшие не были бездомными. Задержать подозреваемых и определить их внешность не удалось. Предполагается, что инцидент не был связан с участием банд.

Ранее, 27 декабря, в американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил свою 23-летнюю сестру во время конфликта из-за подарков на Рождество. Девушка пыталась разнять драку между двумя ее братьями-подростками в канун Рождества по поводу того, кто получит больше подарков, в результате один из братьев выстрелил в нее.