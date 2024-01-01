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Путин встретился с ранеными военнослужащими в госпитале Вишневского

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Российский президент Владимир Путин в понедельник, 1 января, посетил военный госпиталь имени Вишневского в Московской области и встретился с военнослужащими. Он обсудил с ними ситуацию в зоне спецоперации, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и российскую экономику.

Глава государства в ходе встречи заметил, что Украина не враг России в отличие от тех, кто хочет уничтожить российскую государственность и добиться «стратегического поражения» страны на поле боя, подобно западным кураторам киевского режима.

«Но, несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу, как разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — сказал он, оценивая смену положения сил на поле боя.

Путин также высказался об обстреле Белгорода 30 декабря. Он назвал произошедшее террористическим актом и пояснил: под прикрытием двух ракет ВСУ ударили по городу из реактивных систем залпового огня — оружия, которое не является избирательным и бьет по большой площади.

Оценивая экономическую ситуацию в РФ и на Украине, он указал на то, что последняя стремилась разрушить экономику России, но оказалась не в состоянии этого сделать и теперь сама находится в невыгодном положении, существуя на подачки спонсоров. Президент напомнил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составил 3,5%.

В завершение встречи Путин поинтересовался о настроении и самочувствии бойцов, отметив, что они проходят лечение и реабилитацию в одном из лучших медучреждений Минобороны.

«Мы тоже хотим завершить конфликт, только на наших условиях»
Путин в первый день нового года обсудил с бойцами ситуацию в зоне СВО и поделился своими чувствами в связи с ударом по Белгороду

Президент Путин уже посещал госпиталь им. Вишневского летом 2023 года. На встрече с ранеными солдатами он назвал героями участников спецоперации, которые сражаются в жестких боевых условиях. Президент вручил бойцам награды и заверил, что страна сделает всё для того, чтобы поддержать раненых военнослужащих, их семьи, а также родственников погибших военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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