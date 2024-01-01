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Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете

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Фото: соцсети
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о гибели девочки, разбившейся на катере в Таиланде. Об этом 1 января сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«31 декабря 2023 года в результате столкновения туристического катера со скалами в районе острова Майтон (провинция Пхукет) Королевства Таиланд погибла пятилетняя россиянка», — отметило ведомство.

Ранее, 31 декабря, Генеральное консульство России в Таиланде сообщило, что катер с семьей из четырех взрослых и троих детей на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. В результате происшествия погибла пятилетняя девочка, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

1 января Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности») в связи с гибелью девочки.

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